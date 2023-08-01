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НовостиОбщество1 августа 2023 8:07

В Туле на улице Малиновая Засека местные жители обнаружили кладбище домашних животных

Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях.
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Малиновая Засека местные жители обнаружили кладбище домашних животных

В Туле на улице Малиновая Засека местные жители обнаружили кладбище домашних животных

Фото: соцсети

В тульском поселке Косая Гора на улице Малиновая Засека местные жители обнаружили кладбище домашних животных. Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях.

Здесь расположен частный сектор, а могилы располагаются рядом с жилыми домами. По всей вероятности, собак и кошек здесь хоронят довольно давно.

На всех могилах питомцев установлены заборчики и есть их фото, а также таблички с кличками и датами жизни.