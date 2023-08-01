В Туле на улице Малиновая Засека местные жители обнаружили кладбище домашних животных Фото: соцсети

В тульском поселке Косая Гора на улице Малиновая Засека местные жители обнаружили кладбище домашних животных. Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях.

Здесь расположен частный сектор, а могилы располагаются рядом с жилыми домами. По всей вероятности, собак и кошек здесь хоронят довольно давно.

На всех могилах питомцев установлены заборчики и есть их фото, а также таблички с кличками и датами жизни.