В Туле на проспекте Ленина из-за тройного ДТП образовалась серьезная пробка Фото: соцсети

В Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской утром 1 августа произошло тройное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, там столкнулись автомобили Volkswagen, Kia и Lada. В связи с этим на данном участке дороги образовалась огромная пробка.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. В результате аварии никто не пострадал.