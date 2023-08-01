Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 7:13

В Туле и области состоятся праздничные мероприятия ко дню ВДВ

1 августа в оружейной столице пройдет автопробег
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле и области состоятся праздничные мероприятия ко дню ВДВ

В Туле и области состоятся праздничные мероприятия ко дню ВДВ

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле и области пройдут праздничные мероприятия ко Дню Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает региональное правительство.

Так, 1 августа в городе состоится автопробег, который проедет через весь города, а финиширует в тульском парке «Патриот». Там уже пройдет праздничный концерт с участием группы «Крылатая гвардия».

Артисты вокально-инструментального ансамбля 106-й Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии ВДВ исполнят песни, посвящённые бойцам воздушно-десантных войск. Мероприятие начнется в 19:00.