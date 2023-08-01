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НовостиОбщество1 августа 2023 6:45

Сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Автобус"

Мероприятие пройдет с 1 по 10 августа
Михаил КОРЕНЮГИН
Сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Автобус"

Сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Автобус"

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За пол года на территории Тульской области по вине водителей автобусов произошло 21 ДТП, в котором пострадали 35 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Анализ данных аварий показал, что перевозка пассажиров проводится на неисправных транспортных средствах, нарушаются требования по соблюдению режима труда и отдыха, проведению предрейсового контроля подвижного состава и медосмотра водителей, нарушаются правила перевозки пассажиров.

В связи с этим в целях предотвращения ДТП с участием пассажирского транспорта сотрудники Госавтоинспекции с 1 по 10 августа проведут профилактическое мероприятие «Автобус», которое направлено на на снижение аварийности на пассажирском транспорте и усиление контроля за соблюдение перевозчиками требований законодательства.

Особое внимание будет уделяться соблюдению режима труда и отдыха водителей, технической исправности автобусов и профилактике нарушений ПДД при перевозке пассажиров.