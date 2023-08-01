В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 286 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 24 по 30 июля, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 286 человек, 56 их них — дети. Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (34%), на территории садово-огородных товариществ (37%), при посещении лесов (6%) и других территорий (23%). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 3603 случая присасывания клещей к людям, в том числе 951 случай у детей. Факты укусов насекомых выявлены во всех района Тульской области. Помимо этого, зарегистрировано 38 завозных случаев, при посещении жителями Тверской, Московской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Рязанской, Орловской и Владимирской областей, а также Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Мордовии.

За период мониторинга исследовано 2525 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 11,3% (ниже среднемноголетнего уровня на 13%), анаплазмой — 3,8% (ниже среднемноголетнего уровня на 11%), а эрлихиями– 0,2% (выше среднемноголетнего уровня в 3,7 раза). Также в 2023 году зарегистрированы 8 случаев заболевания населения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).