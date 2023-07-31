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НовостиПроисшествия31 июля 2023 14:35

Жительница Донского предстанет перед судом за мошенничество

Женщина обманным путем присвоила себе чужой телевизор
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительница Донского предстанет перед судом за мошенничество

Жительница Донского предстанет перед судом за мошенничество

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Донском, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 25 мая 2023 года 26-летняя обвиняемая увидела на сайте объявление о продаже телевизора. Она ввела в заблуждение продавца товара. Написав расписку, мошенница забрала технику себе, однако деньги так и не перевела. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.