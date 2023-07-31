Жительница Донского предстанет перед судом за мошенничество Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Донском, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 25 мая 2023 года 26-летняя обвиняемая увидела на сайте объявление о продаже телевизора. Она ввела в заблуждение продавца товара. Написав расписку, мошенница забрала технику себе, однако деньги так и не перевела. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.