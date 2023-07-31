В ДТП в Веневском районе пострадал 11-летний пассажир автомобиля Mitsubishi Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на 185-ом километре автодороги М-4 «Дон» утром 29 июля произошло ДТП. Там примерно в 6:20 легковой автомобиль врезался в ограждение и съехал с дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 44-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, не справился с управлением транспортным средством и врезался в металлическое барьерное ограждение с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир транспорта. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. В момент происшествия мальчик был пристегнут ремнем безопасности.