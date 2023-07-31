Губернатор Алексей Дюмин поручил наказать виновных в отравлении детей в лагере Саши Чекалина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 31 июля, в ходе оперативного совещания Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил ситуацию в детском лагере имени Саши Чекалина, в котором произошла вспышка кишечной инфекции.

По предварительным данным, недомогание почувствовали 29 детей и 2 взрослых. Им была оказана вся необходимая помощь. В данный момент причину случившегося выясняют прокуратура, следственный комитет и управление Роспотребнадзора.

- Ситуация недопустимая. Каждый год комиссия выезжает в лагеря с проверкой. Основное внимание уделяется безопасности и защите наших детей. Сначала антитеррористической и пожарной, затем и качество питания. Виновные должны быть наказаны по всей строгости нашего закона, - заявил глава региона.