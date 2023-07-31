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НовостиПроисшествия31 июля 2023 14:48

В ДТП на трассе в Одоевском районе погиб 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ»

Мужчина не справился с управлением транспортного средства в съехал в обочину с последующим опрокидыванием
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на трассе в Одоевском районе погиб 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ»

В ДТП на трассе в Одоевском районе погиб 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ»

Фото: материалы пресс-служб

В Одоевском районе на 9-ом километре автодороги «Одоев-Плавск» днем 30 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 52-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21104», не справился с управлением транспортным средством и совершил съезд в правую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП водитель легковушки погиб скончался в больнице.