В Донском автомобиль Daewoo Nexia сбил 56-летнюю женщину-пешехода Фото: материалы пресс-служб

В Донском на улице Октябрьской микрорайона Центрального днем 29 июля произошло ДТП. Там примерно в 13:25 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 23-летний молодой человек, управляя автомобилем Daewoo Nexia, сбил 56-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадала женщина. Ей госпитализировали в больницу с различными травмами.