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НовостиОбщество31 июля 2023 13:48

Смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость за 5 месяцев в Тульской области

Статистику за январь-май 2023 года опубликовал Туластат
Михаил КОРЕНЮГИН
Смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость за 5 месяцев в Тульской области

Смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость за 5 месяцев в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За пять месяцев в Тульской области смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость. Данную статистику опубликовал Туластат.

Так, в январе — мае в регионе родились 3784 человека, а 9495 жителей — скончались. Таким образом, число умерших туляков превысило количество родившихся почти в 2,5 раза.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся сократилось на 49 человек, а умерших — на 2248.