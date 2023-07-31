Смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость за 5 месяцев в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За пять месяцев в Тульской области смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость. Данную статистику опубликовал Туластат.

Так, в январе — мае в регионе родились 3784 человека, а 9495 жителей — скончались. Таким образом, число умерших туляков превысило количество родившихся почти в 2,5 раза.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся сократилось на 49 человек, а умерших — на 2248.