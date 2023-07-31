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НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:36

В Туле автоледи на машине Ford врезалась в металлическое ограждение

Женщине потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле автоледи на машине Ford врезалась в металлическое ограждение

В Туле автоледи на машине Ford врезалась в металлическое ограждение

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Аркадия Шипунова вечером 28 июля произошло ДТП. Там примерно в 22:15 легковой автомобиль врезался в ограждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 35-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на металлическое барьерное ограждение, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель легковушки. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.