В Туле автоледи на машине Ford врезалась в металлическое ограждение Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Аркадия Шипунова вечером 28 июля произошло ДТП. Там примерно в 22:15 легковой автомобиль врезался в ограждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 35-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на металлическое барьерное ограждение, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель легковушки. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.