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НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:14

Жительница Венева зарезала знакомую из ревности к мужу

Уголовное дело с обвинительным заключением будет рассмотрено прокурором
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительница Венева зарезала знакомую из ревности к мужу

Жительница Венева зарезала знакомую из ревности к мужу

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В прокуратуре Веневского района и на изучении и проверке находится уголовное дело по обвинению жительницы Венева в совершении убийства своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 5 мая 2023 года на лестничной площадке одного из жилых домов в Веневе подозреваемая на почве ревности нанесла 40-летней потерпевшей два удара ножом в живот и скрылась с места преступления. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Уголовное дело с обвинительным заключением будет рассмотрено прокурором в течении 10 суток.