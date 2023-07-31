Жительница Венева зарезала знакомую из ревности к мужу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В прокуратуре Веневского района и на изучении и проверке находится уголовное дело по обвинению жительницы Венева в совершении убийства своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 5 мая 2023 года на лестничной площадке одного из жилых домов в Веневе подозреваемая на почве ревности нанесла 40-летней потерпевшей два удара ножом в живот и скрылась с места преступления. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Уголовное дело с обвинительным заключением будет рассмотрено прокурором в течении 10 суток.