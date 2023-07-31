Росгвардейцы задержали дебоширу в баре на проспекте Ленина в Туле
Фото: материалы пресс-служб
В баре, расположенном на проспекте Ленина в Туле, росгвардейцы задержали 23-летнего дебоширу. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ведомства.
На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из бара. Дежурным незамедлительно был отправлен наряд группы задержания вневедомственной охраны.
Выяснилось, что в помещение находился агрессивный мужчина, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес посетителей. Дебошира мешал нормальной работе заведения и не реагировал на замечания.
В результате росгвардейцы задержали 23-летнего злоумышленника и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.