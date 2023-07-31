Росгвардейцы задержали дебоширу в баре на проспекте Ленина в Туле Фото: материалы пресс-служб

В баре, расположенном на проспекте Ленина в Туле, росгвардейцы задержали 23-летнего дебоширу. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ведомства.

На пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из бара. Дежурным незамедлительно был отправлен наряд группы задержания вневедомственной охраны.

Выяснилось, что в помещение находился агрессивный мужчина, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес посетителей. Дебошира мешал нормальной работе заведения и не реагировал на замечания.

В результате росгвардейцы задержали 23-летнего злоумышленника и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.