27 человек могли отравиться в столовой детского лагеря имени Саши Чекалина Фото: материалы пресс-служб

Следственный комитет РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту массового ухудшения состояния здоровья детей и взрослых, находящихся в детском оздоровительном лагере имени Саши Чекалина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 30 июля 2023 года у 18 детей в возрасте от 7 до 14 лет и 9 взрослых появилась рвота, диарея и высокая температура. На данный момент известно, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. В настоящее время состояние ребят оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время следователи проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.