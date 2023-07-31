В Туле на улице Аркадия Шипунова эвакуировали гипермаркет «Леруа Мерлен» Фото: соцсети

Сегодня, 31 июля, в Туле эвакуировали сотрудников и посетителей строительного гипермаркета «Леруа Мерлен», расположенного на улице Аркадия Шипунова. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального МЧС, причиной эвакуации стало ложное срабатывание автоматической системы пожарной сигнализации. Никакого возгорания зафиксировано не было.

Напомним, 25 июля в Туле снова эвакуировали торговые центры «Макси», «Рио» и «Демидовский».