Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт31 июля 2023 11:55

Молодая тулячка завоевала золото на первенстве России по тайскому боксу

Тренируется спортсменка под руководством Абдулазиза Малаалиева
Михаил КОРЕНЮГИН
Молодая тулячка завоевала золото на первенстве России по тайскому боксу

Молодая тулячка завоевала золото на первенстве России по тайскому боксу

Фото: материалы пресс-служб

С 26 по 30 июля в Тюмени проходило первенство России по тайскому боксу, в котором участвовали 500 человек из 48 регионов страны.

По информации регионального министерства спорта, воспитанница Федерации тайского бокса Тульской области и СШОР «Восток» Ульяна Хрисанова завоевала золотую медаль в весовой категории 42 кг.

Также спортсменка вошла в состав сборной России. Она представит Тульскую область на первенстве мира, которой пройдет в сентябре 2023 года в Турции.