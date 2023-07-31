Молодая тулячка завоевала золото на первенстве России по тайскому боксу Фото: материалы пресс-служб

С 26 по 30 июля в Тюмени проходило первенство России по тайскому боксу, в котором участвовали 500 человек из 48 регионов страны.

По информации регионального министерства спорта, воспитанница Федерации тайского бокса Тульской области и СШОР «Восток» Ульяна Хрисанова завоевала золотую медаль в весовой категории 42 кг.

Также спортсменка вошла в состав сборной России. Она представит Тульскую область на первенстве мира, которой пройдет в сентябре 2023 года в Турции.