В Туле пьяная женщина зарезала 36-летнего знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в ночь с 29 на 30 июля 2023 года 27-летняя обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Зареченском округе Тулы. В один момент между ней и её 36-летним знакомым возник конфликт, в ходе которого злоумышленница взяла нож и нанесла мужчине один удар в грудь. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Следственный комитет проводит процессуальную проверка. На данный момент специалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

Женщину задержали. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.