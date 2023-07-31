В ДТП на трассе в Веневском районе пострадал 10-летний пассажир автомобиля Mitsubishi Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе трассе М-4 «Дон» днем 29 июля произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщает территориальный центр медицины катастроф.

Так, 44-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi, не справился с управлением транспортного средства, врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет. Бригада скоро помощи прибыла на место через 18 минут после получения сигнала.

В результате ДТП пострадали водитель и 10-летний пассажир легковушки. Мужчину госпитализировали в больницу с травмой спины, а ребенку оказали медицинскую помощь на месте происшествия.