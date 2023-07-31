На 51 ложный вызов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 24 по 30 июля пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлен 591 выезд, - сообщают в ведомстве. При этом 51 из них оказался ложным.

За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 15 пожаров, в которых пострадали три человека.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 38 раз.