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НовостиОбщество31 июля 2023 10:56

На 51 ложный вызов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

На территории региона было зарегистрировано 15 пожаров
Михаил КОРЕНЮГИН
На 51 ложный вызов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

На 51 ложный вызов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 24 по 30 июля пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлен 591 выезд, - сообщают в ведомстве. При этом 51 из них оказался ложным.

За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 15 пожаров, в которых пострадали три человека.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 38 раз.