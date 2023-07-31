В Туле пьяный мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого один ударом

В Туле пьяный мужчина убил знакомого один ударом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 16 мая 2023 года 45-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянение возле дома №5 по улице Демидовской. В ходе ссоры с 43-летним знакомым, злоумышленник нанес ему один удар в грудь. Потерпевший скончался через 3 дня у себя дома. Причиной смерти стал разрыв селезенки.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.