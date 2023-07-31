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НовостиПроисшествия31 июля 2023 7:55

На пожаре в тульской деревне Рвы пострадали два человека

Там произошло возгорание газовой горелки
Михаил КОРЕНЮГИН
На пожара в тульской деревне Рвы пострадали два человека

На пожара в тульской деревне Рвы пострадали два человека

Фото: материалы пресс-служб

30 июля в 20:41 жилом доме в деревне Рвы под Тулой произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие незамедлительно выехал один пожарный расчет. Однако жильцы потушили огонь до приезда спасателей, своими силами.

В результате пожара пострадала 33-летний женщина и 36-летний мужчина. Он получили ожоги различных конечностей. Также в доме обгорели нательные вещи.

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание газовой горелки.