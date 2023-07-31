В Туле на улице Ложевой образовалась серьезная пробка из-за ДТП с фурой Фото: соцсети

В Туле на повороте с улицы Кирова на улицу Ложевую утром 31 июля произошло ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль и фура. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, большегруз поворачивал налево и врезалась в легковушку, которая поворачивала направо на зеленый сигнал светофора. В связи с этим на данном участке дороги образовалась огромная пробка.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В результате аварии никто не пострадал.