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НовостиПроисшествия31 июля 2023 7:29

В Туле на улице Ложевой образовалась серьезная пробка из-за ДТП с фурой

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Ложевой образовалась серьезная пробка из-за ДТП с фурой

В Туле на улице Ложевой образовалась серьезная пробка из-за ДТП с фурой

Фото: соцсети

В Туле на повороте с улицы Кирова на улицу Ложевую утром 31 июля произошло ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль и фура. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, большегруз поворачивал налево и врезалась в легковушку, которая поворачивала направо на зеленый сигнал светофора. В связи с этим на данном участке дороги образовалась огромная пробка.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В результате аварии никто не пострадал.