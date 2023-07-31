В массовом ДТП в Новомосковске пострадала 63-летняя женщина-пассажир маршрутки Фото: соцсети

В Новомосковске на пересечении улиц Садовского и Московская утром 30 июля произошло массовое ДТП. Там столкнулись маршрутка, автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, водитель автомобиля Skoda на регулируемом перекрестке врезался в попутную «Газель», которая от удара столкнулась с автобусом «ПАЗ».

В результате ДТП пострадала 63-летняя женщина-пассажир маршрутной «Газели». Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустил домой.