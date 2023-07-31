В Чернском районе безработный мужчина украл алкоголь из продуктового магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Чернском районе полицейские задержали мужчину, который украл пиво из продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть отделения полиции «Чернское» обратился индивидуального предпринимателя, который рассказал, что рано утром из принадлежащего ему магазина, расположенного на станции Скуратово, неизвестный украл алкогольную продукцию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 36-летний мужчина. Его доставили в отделение, где он признался в содеянном.

В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.