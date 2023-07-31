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НовостиПроисшествия31 июля 2023 6:19

В ДТП в Киреевском районе пострадал нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ»

Мужчину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Киреевском районе пострадал нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ»

В ДТП в Киреевском районе пострадал нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ»

Фото: соцсети

В Киреевском районе на улице Лермонтова в городе Липки вечером 29 июля произошло с ДТП с участием пьяного водителя. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации областной Госавтоинспекции, 20-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,365 мг/л) и управляя автомобилем «ВАЗ-21115», не справился с управлением транспортного средства, врезался в дерево и перевернулся.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.