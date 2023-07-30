В Туле пожарные приехали на вызов и спасли женщину с инсультом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле пожарные приехали на вызов и спасли женщину с признаками инсульта. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Информация о пожаре на улице Вильямса поступила н пульт диспетчера примерно в 14:22. На место происшествия прибыли 7 пожарных расчетов и 2 единицы техники.

В один момент спасатели обнаружили женщину с признаками инсульта. Они вытащили её из квартиры и на носилках доставили в машину скорой помощи, которая её госпитализировала.

Выяснилось, что причиной задымления в доме стала подгоревшая на плите еда.