Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2023 13:30

В Туле пожарные приехали на вызов и спасли женщину с инсультом

На местоепроисшествия работали 7 человек и 2 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле пожарные приехали на вызов и спасли женщину с инсультом

В Туле пожарные приехали на вызов и спасли женщину с инсультом

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле пожарные приехали на вызов и спасли женщину с признаками инсульта. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Информация о пожаре на улице Вильямса поступила н пульт диспетчера примерно в 14:22. На место происшествия прибыли 7 пожарных расчетов и 2 единицы техники.

В один момент спасатели обнаружили женщину с признаками инсульта. Они вытащили её из квартиры и на носилках доставили в машину скорой помощи, которая её госпитализировала.

Выяснилось, что причиной задымления в доме стала подгоревшая на плите еда.