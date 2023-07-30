В Туле 39-летний мужчина украл алкоголь и корм для животных из магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле заявлением обратился директор сетевого супермаркета. Он сообщил, что из торгового зала, расположенного на улице Болдина, украли продукты питания, алкоголь и корм для животных.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказалась безработный и ранее судимый 39-летний туляк. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть полиции, где он признался в содеянном.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.