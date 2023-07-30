Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2023 12:00

В Туле 39-летний мужчина украл алкоголь и корм для животных из магазина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле 39-летний мужчина украл алкоголь и корм для животных из магазина

В Туле 39-летний мужчина украл алкоголь и корм для животных из магазина

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле заявлением обратился директор сетевого супермаркета. Он сообщил, что из торгового зала, расположенного на улице Болдина, украли продукты питания, алкоголь и корм для животных.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказалась безработный и ранее судимый 39-летний туляк. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть полиции, где он признался в содеянном.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.