В Тульской области несовершеннолетняя мотоциклиста уходила от погони и попала в ДТП Фото: соцсети

В поселке Ревякино на улице Советской вечером 29 июля произошло ДТП. Там девушка-водитель мотоцикла «Мотолэнд» не справилась с управлением и перевернулась на обочину.

Выяснилось, что 17-летняя мотоциклиста отказалась останавливаться по требованию инспектора ДПС и попыталась скрыться. За нарушительницей сразу же выехала мотогруппа, но преследование продолжалось полторы минуты, после чего произошло ДТП.

В результате аварии девушку госпитализировали в больницу с различными травмами. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.