В Туле пьяный водитель автомобиля Renault уходил от погони и врезался в дерево Фото: материалы пресс-служб

В Туле на проспекте Ленина утром 29 июля произошло ДТП. Там автомобиль Renault врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 44-летний мужчина отказался останавливаться по требованию инспектора ДТП и попытался скрыться, однако супсят 5 минут не справился с управлением и врезался в дерево. После аварии он отказался от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение.

В результате ДТП никто не пострадал. На нарушителя был составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 и по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. Транспортное средство отправили на штрафстоянку.