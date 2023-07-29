Во время пожара в многоквартирном доме на улице Прокудина в Туле и эвакуировали 25 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

28 июля, примерно в 16:54, в многоквартирном жилом доме на улице Прокудина в Туле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 12 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 6 минут и эвакуировать 25 жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара на кухне размером 2x1.5 метра закоптились стены по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.