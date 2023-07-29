Житель Белевского района до смерти избил знакомого гвоздодером

Мужчина, проживающий в Белевском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что 21 мая 2023 года 38-летний подсудимый находился в гостях у своего знакомого в Белеве. После того, как один из гостей без причины нанес ему несколько ударов кулаком по лицу, злоумышленник взял гвоздодер и ударил потерпевшего 5 раз в голову. Мужчина скончался на следующий день в больнице от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.