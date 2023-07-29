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НовостиПроисшествия29 июля 2023 10:00

В ДТП на трассе в Веневском районе погибли два человека

На участке М-4 «Дон» произошло лобовое столкновение двух автомобилей
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на трассе в Веневском районе погибли два человека

В ДТП на трассе в Веневском районе погибли два человека

Фото: соцсети

В Веневском районе на трассе М-4 «Дон» рано утром 29 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Церато», выехал на встречную полосу движение, где столкнулся с автомобилем «Лада Веста», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

Как сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции, в результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия от полученных травм.