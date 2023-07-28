В ДТП с питбайком и мопедом в Алексине пострадали трое несовершеннолетних Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Алексине на улице Дубравной вечером 27 июля произошло ДТП. Там примерно в 17:40 столкнулись питбайк и мопед. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 13-летний мальчик, управляя питбайком Orion, совершил попутное столкновение с мопедом Alpha, за рулем которого находился 14-летний юноша, - делится подробностями областная Госавинспекция.

В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств, которым оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а также 14-летний пассажир мопеда Alpha, которого госпитализировали в больницу.