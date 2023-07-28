В Туле 38-летняя женщина украла золотую цепочку с кулоном у знакомой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что после совместного распития алкогольных напитков со своей знакомой, у нее пропала золотая цепочка с кулоном.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 38-летнюю преступницу, которая работает изготовителем бисквитов на кондитерской фабрике. От женщины получены признательные показания.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное имущество частично изъято.