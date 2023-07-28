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НовостиПроисшествия28 июля 2023 13:44

В Ефремове мотоциклиста госпитализировали в больницу после столкновения с «КамАЗом»

На момент происшествия защитная экипировка у водитель двухколесного транспорта отсутствовала
Михаил КОРЕНЮГИН
В Ефремове мотоциклиста госпитализировали в больницу после столкновения с «КамАЗом»

В Ефремове мотоциклиста госпитализировали в больницу после столкновения с «КамАЗом»

Фото: материалы пресс-служб

В Ефремове на 2-ом километре автодороги «Дон-Ступино-Луговка» вечером 27 июля произошло ДТП. Там примерно в 19:15 столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, не имеющий права управления транспортным средством 35-летний мужчина, управляя мотоциклом BS125-2 IROKEZ, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с транспортным средством «КамАЗ 45143-42», за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его госпитализировали в больницу с различными травмами. На момент происшествия защитная экипировка у него отсутствовала.