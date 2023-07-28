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НовостиПроисшествия28 июля 2023 12:44

В Туле на улице Глеба Успенского загорелся дом: погиб один человек

Информация о происшествии уточняется
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Глеба Успенского днем 28 июля загорелся дом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 15:01. На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. В данный момент информация о происшествии и пострадавших уточняется.

В Туле на улице Глеба Успенского днем 28 июля загорелся дом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 15:01. На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. В данный момент информация о происшествии и пострадавших уточняется.

Фото: соцсети

В Туле на улице Глеба Успенского днем 28 июля загорелся заброшенный дом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 15:01. На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов.

В результате пожара погиб один человек, личность которого в данный момент устанавливается.