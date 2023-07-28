Жители Новомосковска заметили желтое облако над местным предприятием Фото: соцсети

28 июля в Новомосковске местные жители заметили желтое облако над химическим предприятием «НАК «Азот». Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

По информации региональной организации «Экологическая защита», сегодня утром в отделении по производству слабой азотной кислоты АО «НАК „Азот“» произошла внеплановая остановка одного из агрегатов и сработал предохранительный клапан. В результате это привело к выбросу в атмосферу оксидов азота.

Представители предприятия рассказали, что выброс был незначительным и не вышел за пределы промышленной площадки. В данный момент предприятие работает в штатном режиме.

Также как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщений о происшествиях на НАК "Азот" не поступало.