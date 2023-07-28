В сквере имени Льва Толстого в Туле привели в порядок фонтанный комплекс Фото: материалы пресс-служб

27 июля в сквере им. Л. Толстого в Туле провели сезонные работы фонтанного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по очистке фонтанов от мусора и проверке насосного оборудования проводятся 2 раза в месяц. Специалисты управления по благоустройству занимаются проверкой технического состояния и вопросами содержания данных объектов.

Всего в Туле работают 6 фонтанов: монумента «Тулякам – Героям Советского Союза», в сквере имени Л. Толстого, в сквере у Тульского академического театра драмы, на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере и у Мемориала «Защитникам неба Отечества».