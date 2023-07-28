Жителя Щекино приговорили к 10,5 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Щекино, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).

Установлено, что 34-летний подсудимый с апреля по июль 2022 года вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. Он должен был сбывать за вознаграждение наркотики на территории Тулы. Получив информацию о местонахождении закладок с оптовыми партиями через мессенджер, злоумышленник забрал их, расфасовал и разложил по тайникам для сбыта. Однако его задержали сотрудники правоохранительных органов. Из незаконно оборота изъят мефедрон массой 0,86 г, героин массой 13,7 г.

Помимо этого, он, имея неснятую и непогашенную судимость и административный надзор, самовольно оставил свое место жительства без разрешения органов внутренних дел.

Суд приговорил мужчину к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительно колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.