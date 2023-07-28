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НовостиПроисшествия28 июля 2023 10:55

В Туле на улице Пролетарской произошло ДТП с участием нового трамвая «Львенок»

В аварии никто не пострадал
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле возле ТЦ «РИО» произошло ДТП с участием нового трамвая «Львенок»

В Туле возле ТЦ «РИО» произошло ДТП с участием нового трамвая «Львенок»

Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской (возле ТЦ «РИО») днем 28 июля произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль Skoda и новый трамвай «Львенок». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В связи с этим на данном участке дороги образовалась небольшая пробка. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, первое ДТП с новым трамваем «Львенок» произошло 21 июля на пересечении улицы Октябрьской и Демидовской плотины.