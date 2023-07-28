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НовостиОбщество28 июля 2023 11:17

В Алексинском районе местные жители обнаружили колпак от аэробаллистической ракеты

Фотографии с данным фрагментов опубликовали очевидцы в социальных сетях
Михаил КОРЕНЮГИН
В Алексинском районе местные жители обнаружили колпак от аэробаллистической ракеты

В Алексинском районе местные жители обнаружили колпак от аэробаллистической ракеты

Фото: соцсети

26 июля в деревне Мазалки в Алексинском районе обнаружили фрагмент летательного аппарата. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации нескольких телеграм-каналов, неизвестный предмет оказался защитным аэродинамическим колпаком соплового блока разгонной твердотопливной ступени аэробаллистической ракеты.

Напомним, 26 июля в Алексинком, Кимвском, Суворовском, Ясногорском и Куркинском районах Тульской области прогремели несколько хлопков, похожих на взрывы. Официальной информации об источниках громкого звука нет, но стоит отметить, что сообщений о каких-либо происшествиях на территории региона не поступали.