В ДТП на трассе в Киреевском районе пострадал 69-летний водитель автомобиля «ВАЗ» Фото: соцсети

В Киреевском районе на на 20-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» рано утром 28 июля произошло ДТП. Там столкнулись две легковушки. Об этом сообщила областная Госавтоинспекция.

Так, 69-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21041», при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Kia Cerato, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал пожилой водитель автомобиля «ВАЗ». Его госпитализировали в больницу с различными травмами.