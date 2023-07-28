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НовостиОбщество28 июля 2023 8:47

Ушел из жизни ветеран тульского УФСБ Вячеслав Салихов

В феврале 2023 году почетному гражданину Киреевского района исполнилось 79 лет
Михаил КОРЕНЮГИН
Ушел из жизни ветеран тульского УФСБ Вячеслав Салихов

Ушел из жизни ветеран тульского УФСБ Вячеслав Салихов

26 июля, на 80 году жизни скончался Вячеслав Александрович Салихов — почетный сотрудник органов контрразведки, заместитель начальника УКГБ - УФСБ России по Тульской области и полковник в отставке.

Вячеслав Александрович 19 февраля 1944 года в селе Краснополье Кимовского района Тульской области. Окончил Тульского государственного педагогического института, а В 1967 году избирался секретарем Кимовского городского комитета ВЛКСМ .

Он работал в ФСБ и в областной Думе, а также возглавлял Кимовский социальный фонд «Возрождение» и был автором книг «Бессмертный полк села Краснополье Кимовского района Тульской области» и «Кимовский комсомол – его вожаки».

Вячеслав Александрович имеет звание «Почетный гражданин муниципального образования – город Кимовск и Кимовский район Тульской области». Помимо этого, он получал награды и медали «Знак Почета», «За доблестный труд» и «За особый вклад в развитие Тульской области»