Ушел из жизни ветеран тульского УФСБ Вячеслав Салихов

26 июля, на 80 году жизни скончался Вячеслав Александрович Салихов — почетный сотрудник органов контрразведки, заместитель начальника УКГБ - УФСБ России по Тульской области и полковник в отставке.

Вячеслав Александрович 19 февраля 1944 года в селе Краснополье Кимовского района Тульской области. Окончил Тульского государственного педагогического института, а В 1967 году избирался секретарем Кимовского городского комитета ВЛКСМ .

Он работал в ФСБ и в областной Думе, а также возглавлял Кимовский социальный фонд «Возрождение» и был автором книг «Бессмертный полк села Краснополье Кимовского района Тульской области» и «Кимовский комсомол – его вожаки».

Вячеслав Александрович имеет звание «Почетный гражданин муниципального образования – город Кимовск и Кимовский район Тульской области». Помимо этого, он получал награды и медали «Знак Почета», «За доблестный труд» и «За особый вклад в развитие Тульской области»