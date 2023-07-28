Роспотребнадзор проверяет тульские пляжи и зоны отдыха на наличие холеры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский Роспотребнадзор проводит ежегодный плановый мониторинг за циркуляцией холерных вибрионов в объектах внешней среды. Об этом сообщает пресс-служба управления.

С 5 июня 2023 года специалисты провели 91 исследование. Из них 49 исследований из мест рекреационного водопользования (пляжи, зоны отдыха, пруды и т.д.), 25 – из мест сброса сточных вод и 17 – из точек отбора сточных вод до их очистки. По результатам мониторинга В 14 пробах лабораторно выделены нетоксигенные штаммы холерных вибрионов.

Данные штаммы в Тульской области находят ежегодно. Они не опасны для человека и не считаются эпидемически значимыми. При этом штаммы вызывают спорадические случаи заболевания с клиническими проявлениями гастроэнтерита, и не склонны к эпидемическому распространению среди населения.

Также Роспотребнадзор рассказал, что самыми неблагополучными странами по холере являются Бурунди, Камерун, Демократическая республика Конго, Эфиопия, Кения, Малави, Нигерия, Замбия, Гаити, Доминиканская Республика, Афганистан, Пакистан, Сирия, Сомали, Бангладеш, Филиппины, Индия и другие.