В тульском поселке Мясново произошло аварийное отключение электричества
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Сегодня, 28 июля, в тульском поселке Мясново произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщили «Тульские городские электрические сети».
Так, без света остались дома по следующим адресам:
- Привокзальный переулок, дом №10;
- Профсоюзная улица, дома №1 и 7;
- Привокзальная улица, дома №5, 7, 9, 20, 24, 26, 28, 32 и 36;
- Нижняя Краснослободская улица, №32 и 23а.
В данный момент специалисты проводят аварийные работы.