В тульском поселке Мясново произошло аварийное отключение электричества Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 28 июля, в тульском поселке Мясново произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщили «Тульские городские электрические сети».

Так, без света остались дома по следующим адресам:

- Привокзальный переулок, дом №10;

- Профсоюзная улица, дома №1 и 7;

- Привокзальная улица, дома №5, 7, 9, 20, 24, 26, 28, 32 и 36;

- Нижняя Краснослободская улица, №32 и 23а.

В данный момент специалисты проводят аварийные работы.