В массовом ДТП на улице Первомайской в Туле пострадала 21-летняя девушка Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Первомайской и Софьи Перовской вечером 27 июля произошло ДТП. Там примерно в 21:35 столкнулись три легковушки. Об этом сообщает очевидцы в социальных сетях.

По предварительной аварии, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справилась с управлением и, поворачивая налево, врезался во встречный автомобиля Opel, который после столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП пострадала 21-летняя девушка-водитель автомобиля «ВАЗ». Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.