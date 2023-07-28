Жительницу Ефремова приговорили к 7,5 годам лишения свободы за убийство мужа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Ефремове, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 20 апреля 2023 года 49-летняя подсудимая распивала спиртные напитки вместе со своим 46-летним мужем. В ходе ссоры, возникшей из-за того, что мужчина стал ее оскорблять и унижать, злоумышленница взяла нож и нанесла потерпевшему два дара в локоть и грудь. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой, которую вызвала сама женщина.

Суд приговорил подсудимую к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, государственный обвинитель просил признать противоправное поведение потерпевшего.