Обвиняемого в убийстве 18-летней девушки в Туле заключили под стражу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Молодой человек, проживающий в Туле, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает следственный комитет РФ по Тульской области.

По версии следствия, рано утром 25 июля в Туле около подъезда многоквартирного дома на улице Пузакова обнаружили тело 18-летний девушки, которая выпала из окна 15-го этажа. Полученная при проведении оперативно-розыскных мероприятий информация о причастности 22-летнего молодого человека подтвердилась в ходе следствия.

В данный момент продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Обвиняемого заключили под стражу.