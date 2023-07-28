Во время пожара в гараже в Щекино пострадал 24-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

27 июля в 15:54 в гараже на улице Пирогово в Щекино произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 7 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 3 минут. В результате пожара пострадал 24-летний мужчина. Он получил ожоги верхних и нижних конечностей

Также в сооружении сгорела емкость с бензином. В данный момент устанавливается причина возгорания.