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НовостиПроисшествия28 июля 2023 6:49

Во время пожара в гараже в Щекино пострадал 24-летний мужчина

На происшествие приехали 7 человек и 2 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара в гараже в Щекино пострадал 24-летний мужчина

Во время пожара в гараже в Щекино пострадал 24-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

27 июля в 15:54 в гараже на улице Пирогово в Щекино произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 7 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 3 минут. В результате пожара пострадал 24-летний мужчина. Он получил ожоги верхних и нижних конечностей

Также в сооружении сгорела емкость с бензином. В данный момент устанавливается причина возгорания.